Cannabis : « Je n'estime pas qu'il y aura tant de revenus que ça »

De passage à Gatineau mardi dans le cadre de la dernière séance des consultations régionales sur l'encadrement du cannabis au Québec, la ministre Charlebois doit entendre en après-midi pas moins de 19 organismes. Dans le lot d'organismes à l'horaire de l'après-midi se retrouvent le Centre de prévention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais, Hydropothecary, la Société canadienne du cancer, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Fondation Jean Lapointe, l'Association Cannabis Canada et le Bloc québécois.

Une représentante d'un organisme communautaire des Laurentides baptisé Sentier du nouveau jour, Louise Desrochers, a fait valoir que d'éventuels revenus générés par l'État grâce à la vente de cannabis récréatif devraient être réinvestis pour l'aide auprès des toxicomanes.

Le Réseau québécois des Villes et Villages en santé a aussi demandé à ce que d'éventuels profits découlant d'une vente gérée par l'État soient redistribués, en faisant notamment valoir que la légalisation du cannabis causera un accroissement des coûts pour les municipalités, entre autres en raison de « la gestion des plaintes du voisinage » et d'une hausse des risques d'incendie.

La ministre Charlebois a cependant souligné qu'elle ne s'attend pas à ce que l'État s'enrichisse à outrance si la vente de cannabis lui est confiée.

« Je n'estime pas qu'il y aura tant de revenus que ça, mais on verra ça à l'usage, a-t-elle mentionné. Les prévisions que j'ai en ce moment, [c'est que] ça va être coûteux d'établir tout ça, les règles. Et on va avoir à discuter avec le gouvernement fédéral. [...] Est-ce que nous espérons avoir un profit net au début, les premières années ? Je suis obligée de vous dire que non. »

La ministre a également déclaré que « le gouvernement ne compte pas faire de son économie une économie du cannabis ».

Les citoyens désirant s'exprimer sur le sujet seront entendus en soirée. La ministre tiendra un point de presse vers 20h.

Le gouvernement fédéral a déposé en avril dernier son projet de loi sur la légalisation du cannabis au Canada. Ce sont toutefois les provinces qui seront responsables de régir la vente sur leur territoire respectif.

Le gouvernement ontarien a récemment annoncé que sur son territoire, les points de vente de marijuana seront sous la responsabilité de la Liquor Control Board of Ontario (LCBO). L'âge minimal pour consommer, acheter ou posséder du cannabis sera fixé à 19 ans, comme c'est déjà le cas pour l'alcool en Ontario.

Le gouvernement québécois prévoit pour sa part déposer un projet de loi-cadre cet automne.

La ministre Charlebois a souligné, dans son allocution d'ouverture de séance à Gatineau, que sa réflexion « a beaucoup évolué pendant les consultations ».

« Ce qui nous guide, c'est toujours la santé publique, la sécurité publique, et contrer le crime organisé », a mentionné la ministre en ajoutant qu'il fallait trouver « l'équilibre là-dedans ».