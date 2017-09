D'hier à aujourd'hui: Eddy/Wellington (Date inconnue-2017)

Ce bâtiment situé à l'angle des rues Eddy et Wellington était appelé la Maison Seguin en raison du commerce qui était situé au premier étage.

Outre cela, peu d'information a pu être retrouvée sur cet édifice qui est aujourd'hui remplacé par un complexe résidentiel et commercial construit par le Groupe Heafey, juste à côté des Terrasses de la Chaudière. L'image d'archives partagée par le Musée de Clarence-Rockland indique toutefois que la Maison Seguin était située à l'intersection des rues Wellington et Du Pont... en français. En anglais, cette artère importante de l'île de Hull était appelée rue Bridge, possiblement puisqu'elle mène directement au pont Chaudière. La rue Du Pont est plus tard devenue la rue Eddy. Selon un document de la Bibliothèque nationale du Québec sur les anciens noms de rues de la Ville de Hull, Bridge était le nom original de cette rue avant de devenir Du Pont, puis, Eddy.