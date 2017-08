Tous les lundis, Le Droit vous propose un clin d'oeil sur l'histoire de notre magnifique région. Par la juxtaposition d'une image du passé et d'un cliché actuel, nous illustrerons le chemin parcouru et de quelle façon certains lieux bien connus ont évolué au fil des années.

Nous vous invitons par ailleurs à contribuer à la série « D'hier à aujourd'hui ». Si vous détenez un relique qui sert de témoin de l'histoire d'un paysage ou d'un endroit important de la région, contactez-nous afin de partager cette image. Il peut s'agir d'à peu près n'importe quoi, une rue, un carrefour, un commerce ou encore un parc. En autant qu'il s'agisse d'une photo d'un lieu urbain qui a un certain âge.

L'histoire de ce bâtiment est riche en rebondissements, c'est le moins que l'on puisse dire.

L'Hôpital Montfort a évidemment été menacé de fermeture à la fin des années 90 après une recommandation de la Commission de restructuration des services de santé de l'Ontario, mais ce fût également le cas au début des années 80. Les locaux étant trop petits à l'époque, l'hôpital était menacé de perdre son accréditation.

Des pressions par le conseil d'administration et le corps médical ont mené à l'agrandissement de l'urgence et l'ajout de locaux pour les soins ambulatoires.

Depuis, l'Hôpital Montfort a connu de nombreux travaux afin de poursuivre sa croissance et accroître son offre de services dans l'est d'Ottawa. C'est en grande partie ce qui explique les différences marquées dans l'apparence du bâtiment entre l'image d'archives et la photo prise récemment.