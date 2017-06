D'hier à aujourd'hui

Tous les lundis, Le Droit vous propose un clin d'oeil sur l'histoire de notre magnifique région. Par la juxtaposition d'une image du passé et d'un cliché actuel, nous illustrerons le chemin parcouru et de quelle façon certains lieux bien connus ont évolué au fil des années.

Pour commencer cette série, permettez-nous d'être légèrement chauvins et de vous présenter l'évolution de ce bâtiment du Marché By, situé à l'intersection de la rue Clarence et de l'avenue Parent. Eh oui, il s'agit de l'édifice où sont actuellement situés les locaux du quotidien Le Droit. Auparavant, l'immeuble abritait l'hôtel Chez Lucien, un «lieu de prédilection de la rapace et des prostituées», écrivait le chroniqueur Denis Gratton en septembre 2015. Par ailleurs, cet hôtel n'a aucun lien avec le restaurant du même nom situé sur la rue Murray, nommé celui-là en l'honneur d'un ancien barman du Château Lafayette, lui aussi ayant pignon sur rue sur le marché By.