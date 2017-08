Des injections supervisées sur St-Patrick

Au nom de la santé publique, le groupe Prévention surdose Ottawa, composé de bénévoles, de travailleurs sociaux et d'infirmières, avait annoncé la veille l'ouverture de centre non autorisé par Santé Canada. Il s'était toutefois gardé d'en dévoiler le lieu exact, craignant que les autorités municipales lui coupent l'herbe sous le pied avant l'ouverture officielle du lendemain.

Deux tentes ont été aménagées sur un petit terrain gazonné du centre-ville, vendredi.

Le groupe fournit des aiguilles stériles aux toxicomanes, ainsi que de la naloxone aux victimes de surdose aux opiacés, comme le fentanyl. La naloxone s'administre aussi facilement que de l'épipen chez les personnes allergiques. Les bénévoles s'engagent ensuite à faire le 9-1-1 pour transporter les victimes de surdose.

Le fentanyl fait des ravages dans les rues du Canada, incluant sa capitale.

En milieu d'après-midi, vendredi, les responsables dressaient leurs tentes et rangeaient les trousses de naloxone.

D'autres se préparaient à dialoguer avec les passants et à accueillir les consommateurs.

Une des instigatrices du projet, Marilou Gagnon, infirmière, a expliqué aux médias qu'ils attendaient leur départ avant d'accueillir les premiers bénéficiaires.

« On criminalise l'utilisation des drogues, et c'est une des causes de surdose et de décès. On ne peut pas les sauver de cette façon. On ne peut pas dire aux gens d'attendre le processus bureaucratique et les laisser mourir seuls », dit-elle.

Le seul centre ottavien ayant reçu une autorisation de santé Canada sera situé dans le secteur Côte-de-Sable. Son ouverture est prévue entre octobre et novembre prochains.

Les instigateurs du projet Côte-de-Sable ont travaillé pendant cinq ans avant d'avoir l'aval du fédéral.

Une vingtaine de centres d'injections sont ouverts en Colombie-Britannique, et un autre a été inauguré à Toronto il y a deux semaines. Selon Mme Gagnon, leur succès est indéniable et permet de limiter la consommation de drogues dures et la commission de méfaits dans les rues.