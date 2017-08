Un projet indépendant à celui de Côte-de-Sable

L'infirmier observera avec intérêt l'ouverture de « l'autre » centre. « Ce sont deux projets indépendants, mais nous nous entendons sur le principe. Alors, oui, on va être attentifs à ce qui va se passer. »

Une des responsables, Marilou Gagnon, affirme que la bureaucratie ralentit le processus d'ouverture, et que la crise de surdoses de fentanyl est trop sévère pour attendre.

Le fentanyl est parfois mélangé à d'autres drogues, comme l'héroïne et la cocaïne.

Le fentanyl est difficile à détecter, car il est sans odeur et sans goût.

Il se présente généralement sous forme de poudre, de pilules, de liquide ou de buvards.

Deux milligrammes de fentanyl pur, soit l'équivalent de quatre grains de sel, peuvent suffire à tuer un adulte moyen.

L'exposition involontaire au fentanyl pur - le fait d'en toucher ou d'en inhaler - peut avoir des conséquences graves pouvant même entraîner la mort.

Le nombre de décès attribuables au fentanyl est en hausse au Canada.

Le fentanyl est aussi appelé Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Green beans, Jackpot, Murder 8, Shady 80s, TNT et Tango and Cash. Il est environ 100 fois plus toxique que la morphine.

Source : Site Internet de la Gendarmerie royale du Canada