«Ce n'est pas mieux que c'était» dans les urgences de l'Outaouais

Confronté à une « situation pénible » dans les urgences depuis quelques semaines déjà, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) avait décidé, la semaine dernière, de transférer 45 des 178 patients occupant des lits d'hôpital alors que leur état leur permettrait d'être dans un autre type de ressource. L'objectif était de libérer des places pour que les patients de l'urgence devant être hospitalisés puissent l'être rapidement.

En une semaine, 37 patients ont ainsi pu quitter l'hôpital. Certains ont obtenu une place dans un centre d'hébergement, d'autres dans une ressource intermédiaire, et d'autres ont pu retourner à la maison grâce à une intensification des services à domicile.

Seize autres patients devraient être transférés de la sorte d'ici le 9 février.

Malgré la libération de ces lits dans les unités de soins des hôpitaux, l'engorgement se fait encore sentir durement dans les urgences.

« La situation dans nos urgences [vendredi] matin, ce n'est pas mieux que c'était, a indiqué le Dr Daniel Tardif, président-directeur général adjoint du CISSSO. On a même une aggravation de nos taux d'occupation. La pointe de la semaine passée était essentiellement dans le secteur de l'hôpital de Papineau, et aujourd'hui, on se retrouve avec Hull et Gatineau qui ont une augmentation importante du taux d'achalandage. »

À 9h, vendredi, le taux d'occupation des civières des urgences atteignait 171% à l'hôpital de Gatineau, 175% à Papineau et 180% à Hull.

Le CISSSO invite donc la population à continuer d'éviter les urgences lorsque cela est possible.