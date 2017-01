Davantage de patients à l'Institut de cardiologie

Les travaux d'agrandissement de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa vont bon train. L'ouverture, prévue en mars 2018, permettra de répondre à la demande grandissante et de traiter plus de patients.

« On était un peu à l'étroit. On augmente significativement notre infrastructure, mais aussi au niveau de la qualité, ce sera plus technologique, constate le Dr Thierry Mesana, président-directeur général de l'Institut. [...] L'agrandissement était nécessaire parce qu'on a de plus en plus de malades à traiter à cause du vieillissement de la population. »

Le nouvel espace de 146 000 pieds carrés permettra de réaliser 305 chirurgies supplémentaires par année et 11 618 tests d'imagerie cardiaque.

Le ministre de l'Infrastructure, Bob Chiarelli, a profité de son passage à l'établissement de la rue Ruskin afin d'annoncer à nouveau tous les investissements faits par le gouvernement libéral dans les infrastructures de la province. Plus de 160 milliards $ auront été investis dans ce secteur sur une période de 12 ans, depuis l'année 2014-2015.