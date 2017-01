900 ballons à l'hôpital pour 900 griefs

Les ballons colorés remis mercredi midi à des responsables du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) portaient tous le numéro d'un des quelque 900 griefs actifs du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé de Gatineau (STTSG-CSN).

La présidente du syndicat, Josée McMillan, affirme que plus les années avancent, plus les relations de travail se dégradent avec le CISSSO. Elle dénonce notamment une diminution de la fréquence des rencontres du comité des relations de travail (CRT) qui freine, selon la partie syndicale, le règlement de nombreux griefs.

« On nous annonce un CRT aux trois semaines pour représenter 2700 membres, on trouve ça aberrant, a lancé mercredi Mme McMillan. On n'aura pas le temps de régler nos griefs et ils vont s'empiler. Ce sont nos membres qui, au bout de la ligne, sont pénalisés. »

Visiblement mécontente de la manière dont les choses évoluent avec l'employeur, Mme McMillan affirme même que « la communication est nulle ».

Au CISSSO, la porte-parole Geneviève Côté rétorque qu'« il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il n'y ait de rencontre avec des représentants syndicaux ».

« On est en dialogue constant avec les syndicats, assure Mme Côté. [...] On est toujours là pour les rencontrer et leur répondre. »