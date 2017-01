Échographies annulées au privé

La clinique Échosphère Image du secteur Hull annule les rendez-vous prévus depuis le retour des vacances des Fêtes, en attendant d'en savoir davantage sur les dispositions réglementaires liées à l'implantation, en date du 29 décembre dernier, de la gratuité pour les échographies pratiquées au privé par des radiologistes.

L'homme d'affaires Martin Lacasse, actionnaire et président d'Échosphère Image, soutient que la clinique peine à obtenir des réponses quant à ce qui peut être ou non facturé aux patients, en considérant que deux des actionnaires sont radiologistes.

« En raison de l'imbroglio lié à l'information qui est sortie au compte-gouttes, on a décidé d'arrêter les échographies tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de réponses plus claires du gouvernement sur ce qui est couvert et sur ce qui peut être chargé », a indiqué M. Lacasse au Droit.

Du côté de la Clinique radiologique de Gatineau, établie sur le boulevard Gréber, la Dre Magalie Dubé indique continuer à réaliser des échographies « sur une base urgente » ou pour des suivis.

« Pour le reste, on est confiant que les négociations entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le ministère de la Santé vont avancer et que la situation va se régler », a mentionné la radiologiste en précisant que les patients munis d'une requête pour une échographie non urgente sont tout de même invités à la déposer à la clinique.

Selon un document publié par la Régie de l'assurance maladie du Québec le 22 décembre dernier, les discussions se poursuivent entre Québec et la FMSQ « sur les modalités à mettre en place pour rémunérer les services d'ultrasonographie rendus en cabinet par un médecin radiologiste ».

Les radiologistes concernés doivent ainsi retenir leur facturation pour les échographies réalisées depuis le 29 décembre, et ignorent donc quel montant ils recevront pour ces services.

La Dre Dubé se dit d'ailleurs « déçue que la négociation ne se soit pas faite de façon proactive », ce qui aurait permis d'établir les balises de l'implantation de la gratuité avant son entrée en vigueur.

Par ailleurs, dans d'autres cliniques, certaines patientes devant passer une échographie pour leur grossesse restent surprises d'apprendre qu'elles doivent continuer à payer pour ce service dans le privé, car la gratuité ne s'applique pas si l'examen est réalisé par un obstétricien-gynécologue ou par tout autre professionnel n'étant pas radiologiste.

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, aucune hausse du nombre de requêtes soumises pour des échographies n'a été observée pour l'instant. « Nous sommes en train d'évaluer les impacts de cette situation », a indiqué la porte-parole de l'organisation, Geneviève Côté.