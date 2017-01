La province appuie les centres d'injections supervisées à Ottawa

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Eric Hoskins, a envoyé une lettre à son homologue fédéral, obtenue par CBC, afin de donner son appui au projet du Centre de santé communautaire de Côte-de-Sable.

Entre 2010 et 2014, en moyenne 33 résidents d'Ottawa sont morts d'une surdose de drogue dont le tiers sont reliés aux opioïdes.

«Ces chiffres démontrent l'urgence d'agir, a écrit Dr Hoskins. (...) Le projet de site d'injections supervisées du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable complétera les services déjà offerts par celui-ci.»

Le centre situé sur la rue Nelson attend l'autorisation du fédéral avant d'aller de l'avant.

Au printemps dernier, Santé publique Ottawa a donné son appui à la création de centres d'injections supervisées. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, n'a jamais caché qu'il n'appuyait pas personnellement la création de tels centres. Toutefois, il ne compte pas s'opposer à la démarche qu'envisage l'agence de santé.

Le gouvernement provincial a annoncé lundi la création d'un cadre de travail afin de répondre aux propositions de services d'injections supervisées.

De plus, le ministre Hoskins a confirmé une aide financière à la Ville de Toronto, qui compte ouvrir des centres d'injections supervisées sur son territoire.

«Je crois que des services d'injections supervisées soutenus et gérés par la collectivité ne feront pas que sauver des vies, mais qu'ils doivent aussi faire partie d'une stratégie plus large en matière de réduction des méfaits et de soutien pour les personnes luttant contre la dépendance», a déclaré le Dr Hoskins.

À ce jour, Vancouver est la seule ville au pays où se trouvent des centres d'injections supervisées.