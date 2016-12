Un changement qui en vaut le coup

Les médecins français rencontrés par Le Droit affirment qu'ils ne s'attendaient pas à frapper un mur administratif si imposant lorsqu'ils ont entamé les premières démarches pour s'établir au Canada.

«Il y a un paradoxe, lance le Dr Arnaud Desbordes. Il y a une demande pour des médecins, il y a un besoin qu'on vienne, [...] et en contrepartie, on n'a tellement pas d'aide d'un point de vue administratif, et encore moins au niveau de l'immigration. On ne demande pas du favoritisme, mais on demande peut-être juste d'être un petit peu plus aidés et orientés. [...] C'est une succession de petites galères qui, à l'arrivée, devient une montagne.»

Le Dr Jérôme Champvillard, qui travaille à l'urgence de l'hôpital de Wakefield, confie qu'il faut s'attendre à un délai de «deux à trois ans» entre l'idée de venir au Québec et le premier jour de pratique. Sa conjointe, la Dre Sylvie Rousselot, a quant à elle connu des délais pour cause de «dossier perdu», mais pourra commencer à travailler en janvier, à la mini-urgence pédiatrique de Gatineau.

Il faut donc avoir les reins solides financièrement, puisqu'il faut aussi compter trois mois de stage non rémunéré.

«On a vécu neuf mois sans salaire, raconte la Dre Delphine Mallein, venue de Lyon avec son mari et leurs deux filles. Et le conjoint ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas notre permis.»

Le stage obligatoire leur permet de se familiariser avec le système de santé en place ici, ou à des éléments comme les noms des médicaments, qui diffèrent beaucoup.

Il y a également la langue qui vient jouer des tours pendant les premiers mois.

«Au début, j'avais l'impression que les gens parlaient une autre langue», confie la Dre Mallein, débarquée de Lyon pour travailler à Saint-André-Avellin. «Et il y a les expressions», ajoute la Dre Sylvie Rousselot.

Les enfants doivent aussi s'adapter à leur nouvelle vie. Certains auraient sans hésiter repris l'avion pour retourner chez eux.

Pour le couple composé du Dr Champvillard et de la Dre Rousselot, l'adaptation des enfants - 12, 14, 16 et 18 ans à leur arrivée - a été «un souci», confie la mère.

Pour d'autres, le changement de vie s'est fait de manière très fluide.

Le Canadien de Montréal a d'ailleurs déjà gagné le coeur d'un jeune immigrant.