Bilan de l'année 2016

La «semaine de calvaire» vécue par De Sale Gauthier à l'hôpital de Gatineau avant son décès, en août 2015, en fait couler beaucoup d'encre en 2016. Après qu'Aline Breton Gauthier eut confié au Droit , en janvier dernier, le récit des derniers jours de son mari atteint de sclérose latérale amyotrophique, le commissaire aux plaintes du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et un coroner ont décidé de se saisir du dossier. Le rapport du commissaire a mené à l'imposition de mesures disciplinaires pour deux employés et à l'élaboration d'un plan d'action en 17 mesures pour corriger certaines lacunes. Le coroner Pierre Bourassa a pour sa part dénoncé dans son rapport que M. Gauthier ait dû patienter 20 fois plus longtemps que le «délai idéal d'attente» pour voir un médecin à l'urgence de l'hôpital de Gatineau, qu'il estime être «parmi les pires du monde occidental pour les délais de soins». Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait réagi en déclarant que «ce n'est pas correct, en 2016, d'avoir un épisode semblable».

Près de six mois. Tel était le délai auquel devaient s'attendre les femmes de l'Outaouais, l'hiver dernier, pour obtenir les résultats d'un test de routine de dépistage du cancer de l'utérus, communément appelé test Pap. Le jour même où Le Droit révélait cette information, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était de passage en Outaouais. Il a réagi en affirmant que cette situation n'était «pas propre à l'Outaouais», et que la problématique était «panquébécoise». Or, Le Droit a vérifié cette information auprès d'autres établissements de la province, et de toutes les réponses obtenues, le plus long délai était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où «d'un à trois mois» étaient nécessaires pour obtenir les résultats d'un test Pap de routine. Ailleurs, des délais aussi courts qu'une semaine ont été rapportés. Quelques jours plus tard, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a annoncé l'ajout d'un technologue supplémentaire pour se consacrer à temps plein aux analyses des tests Pap. À la fin-mai, le CISSSO indiquait avoir réussi à répondre à la norme ministérielle demandant que les résultats des tests Pap de routine soient livrés en moins de 60 jours ouvrables.