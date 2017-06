Avenir incertain pour l'aréna de Papineauville

Benoit Sabourin

Le Droit Le Droit Suivre @benski06

La réflexion concernant l'avenir de l'aréna de Papineauville est belle et bien amorcée et une fermeture ponctuelle des lieux pour la saison 2017-2018 pourrait être envisagée par le conseil municipal en attendant l'élaboration d'un projet plus concret pour les années à venir.