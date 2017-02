La crise au Lac-Simon se déplace devant les tribunaux

Deux conseillères municipales qui se disent tenues à l'écart des activités démocratiques de Lac-Simon entendent demander une injonction devant la Cour supérieure pour forcer leur ville et leur maire à les laisser siéger.

Chantal Crête et Odette Hébert, les deux conseillères en conflit avec d'autres élus de la municipalité disent ne plus avoir accès aux comités pléniers, et se disent écartées d'autres comités de travail.

Les deux politiciennes ont retenu les services de l'avocat Jean-Carol Boucher pour demander à un juge d'ordonner une injonction interlocutoire visant à faire respecter les droits des deux élues.

La semaine dernière, la Sûreté du Québec a été appelée pour évincer Chantal Crête et Odette Hébert de l'assemblée plénière de la ville.

La SQ n'a pas pu les forcer à quitter d'hôtel de ville.

Cependant, les autres élus ont ajourné la session.

Pour Me Boucher, il s'agit d'un accroc majeur à la démocratie et au droit de ses clientes d'exercer leur devoir d'élues.