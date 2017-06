En mémoire de Sacha

Martin Brunette

Le canton de Champlain procédait le 9 juin dernier à l'inauguration du parc de Sacha, un terrain de jeux universellement accessible et inclusif situé dans le village de L'Orignal. Le Droit et Radio-Canada soulignent aujourd'hui la détermination et le dévouement de Jacquelyn Standing et Jason Chénier, les parents de Sacha, en leur décernant le titre de Personnalité de la semaine.