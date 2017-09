Un grand de la francophonie ontarienne s'éteint

Le maire d'Ottawa Jim Watson n'a lui non plus pas tardé à réagir face à cette triste nouvelle, dans ce cas-ci par l'entremise de deux gazouillis sur Twitter.

« C'est la première personne que j'ai consultée quand repris les rênes du festival, c'était un ami. Une partie de l'âme du festival était dans sa tête, alors maintenant il va veiller sur nous d'une autre façon. Il était un leader dans sa communauté, on perd un gros morceau. Pierre était toujours à l'autre bout de ligne si j'avais des questions. Chaque fois que je le voyais et qu'on parlait du FFO, ses yeux pétillaient », a-t-il indiqué au Droit.

« Je suis attristé d'apprendre que Pierre de Blois s'est éteint. Il était un résident engagé et un pilier de la francophonie en Ontario. Son départ laissera un vide dans notre communauté. J'offre mes sympathies les plus sincères à sa famille et ses amis. Au revoir, Pierre », a-t-il rédigé.

À son avis, un hommage lui sera sans contredis rendu lors du prochain festival en juin 2018.

Le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, s'est quant à lui dit triste d'apprendre la mort d'un « grand défenseur de notre communauté franco-ontarienne », tout comme la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), qui a rappelé que l'homme avait animé plusieurs de ses assemblées générales annuelles au fil des ans.

Pierre De Blois a entre autres été organisateur politique pour l'ancienne députée et ministre Madeleine Meilleur, en plus d'avoir oeuvré pendant plus d'une décennie au Commissariat aux langues officielles. Il a également occupé les fonctions de directeur général de l'Association professionnelle des cadres de la fonction publique du Canada, en plus d'avoir présidé l'Association des communautés francophones d'Ottawa.

Au fil de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions, dont l'Ordre d'Ottawa en 2013.