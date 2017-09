La langue cartographiée

Les amis de Passe-Partout se rappelleront cette scène classique d'une petite fille jouant au pompier, s'exclamant du haut de son escabeau rouge : « À Sonia ! À Sonia ! Eille arrêêêête ! » Montréal résonne dans cette réplique, de la même façon que l'Outaouais et l'Est ontarien l'auraient fait. Dans un billet sur la prononciation de certains mots, comme « poteau », « arrête » et « baleine », un professeur de l'Université de Paris-Sorbonne dresse une carte qui alimente, encore une fois, la rivalité Québec-Montréal.

Les différents accents originaires de l'est du Québec et de l'Acadie font parfois l'objet de quelques taquineries en Outaouais, et une étude universitaire vient confirmer ce que plusieurs rapportent - avec sourire - dans les discussions de cuisine.

Quelque part entre Québec et Trois-Rivières, la prononciation des mots « arrête », « baleine », « poteau » et « connaisse » se fait plus « ville de Montréal » ou « ville de Québec », observe le linguiste André Thibault.

« La plupart des Canadiens français peuvent se reconnaître dans cette étude », dit le professeur, dont l'équipe a recueilli les réponses de 4 500 internautes du pays.

Arrête

Selon l'étude, la prononciation de la petite pompière de Passe-Partout, enregistrée au début des années 1980, est toujours bien vivante en 2017.

« Cela démontre la domination claire et nette de la prononciation avec une voyelle brève ("arrète") dans l'est, à partir d'une ligne qui traverse le fleuve Saint-Laurent à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Québec, explique le professeur Thibault. Cette aire se prolonge dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord d'une part, ainsi que dans le Bas-du-Fleuve, en Gaspésie et dans toute l'Acadie d'autre part. L'aire de la voyelle longue (comme dans le mot "fête") se répand dans tout l'ouest. Les villes de Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, Montréal et Gatineau en font toutes partie, ainsi que la totalité des zones francophones de l'Ontario, à l'ouest du Québec. »

Le linguiste observe que la ville de Québec agit comme un « verrou » qui freine l'expansion des variantes montréalaises vers l'est.

Baleine

La ligne de démarcation du mot « baleine » est semblable à celle du mot « arrête », selon les cartes de M. Thibault.