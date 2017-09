Plus de 350 intervenants du milieu de la santé se réuniront du 1er au 3 novembre dans le cadre du Rendez-vous santé en français afin de trouver «150 façons d'agir ensemble» pour l'avenir des services de santé en français.

Plusieurs intervenants et experts ont pris part au lancement de la programmation, qui avait lieu mercredi à l'Hôpital Montfort, symbole marquant de la lutte pour la défense des soins de santé en français au pays.

La rencontre doit permettre de mettre en lumière des projets novateurs visant à améliorer l'offre des services de santé de qualité et assurer la formation des services adaptés aux besoins des francophones du pays.

«Malgré les succès des 16 réseaux de santé en français dans les provinces, les territoires et les régions, obtenir des services de santé en français demeure un défi en 2017 en raison du manque d'accès à des ressources humaines qualifiées et outillées. Il y a une absence de mesures positives pour faire face à cet enjeu au sein des établissements de santé complexes et réglementés», a fait valoir le Dr Aurel Schofield, président de la Société Santé en français (SSF), qui organise l'événement en collaboration avec le Consortium national de formation en santé (CNFS), regroupement qui compte 11 établissements d'enseignement universitaire au pays.

Conférenciers et experts viendront partager leurs connaissances et leur vision lors de trois panels d'experts et huit séances plénières incluant 60 communications et ateliers.

Linda Cardinal, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa, fait partie des conférenciers invités, avec le Dr Stanley Vollant, Me Michel Doucet, Dr Charles Boelen, un consultant international en systèmes et personnels de santé, et Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

Des prix de reconnaissance Santé en français seront remis pour souligner les efforts investis et pour célébrer les réalisations de la santé en français au pays.