L'Ontario aura sa première université francophone

Dans un volumineux rapport de 149 pages rendu public lundi, le comité formé il y a moins d'un an suggère la mise sur pied d'une université franco-ontarienne gérée par et pour les francophones, qui porterait le nom d'Université de l'Ontario français, dans le centre-sud-ouest du territoire.

Rejetant le scénario d'une affiliation avec une université bilingue ou anglophone, Mme Adam propose plutôt que le nouvel établissement soit parrainé lors de son démarrage par d'autres universités, par exemple l'Université d'Ottawa et l'Université Ryerson.

Le Conseil de planification croit l'institution serait en mesure d'ouvrir ses portes et accueillir sa première cohorte d'étudiants en 2020. Au départ, on pourrait y compter environ 300 étudiants, un nombre qui pourrait bien être multiplié par sept au cours de la décennie suivante.

Le Regroupement étudiant franco-ontarien rappelle avec fierté que l'idée d'une université française a émergé pour la première fois lors des États généraux du postsecondaire franco-ontarien, il y a quasi quatre ans.

«On vient de franchir une grosse étape, nous sommes vraiment heureux. On avait certaines craintes en lien avec des affiliations, car on souhaitait que l'université soit complètement autonome, mais finalement on constate que les partenaires agiront à titre de mentors et qu'on aura notre propre conseil des gouverneurs. Oui, le gouvernement devra peser sur l'accélérateur, mais à court terme, on ne peut demander mieux», lance le coprésident de l'organisme, Jocelyn Leblanc.

De son côté, le président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Pablo Mhanna-Sandoval, il se réjouit de l'annonce mais rappelle que le gouvernement Wynne sera jugé d'abord et avant tout sur les gestes qu'il posera dans les prochaines semaines.

«C'est un grand pas dans la bonne direction, cela dit, il faut garder en tête qu'une élection approche et que la marge de manoeuvre du gouvernement est limitée. Il reste peu de semaines de travail pour les parlementaires. Je suis content de voir que la ministre entend déposer le projet de loi à l'automne, mais c'est seulement la première étape d'un processus qui peut être très long. Et, disons-le, ce serait une insulte impardonnable que d'utiliser cet enjeu à des fins électoralistes», dit-il.