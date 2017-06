Une nouvelle route touristique «francophone» en Ontario

Daniel LeBlanc

Dans le but de « réveiller l'explorateur en vous », comme le dit le slogan, l'Ontario a dévoilé mercredi la Route Champlain, une toute nouvelle route touristique mettant en valeur la culture et le patrimoine francophone et qui s'étendra sur 1500 km de Hawkesbury à Kingston en passant par Ottawa, Pembroke, North Bay et Parry Sound.