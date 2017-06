Publicité fédérale sur Internet : une tendance difficile à arrêter

Bien que la réorientation de la publicité fédérale vers Internet menace la survie de plusieurs journaux et radios communautaires hors Québec, un rapport de la Commissaire aux langues officielles Ghislaine Saikaley soutient qu'il serait futile de remettre en question cette tendance qui ira en s'accentuant.

Dans un rapport final d'enquête, la commissaire aux langues officielles par intérim Ghislaine Saikaley juge fondées les plaintes contre Services publics et Approvisionnement (auparavant TPSGC) et Patrimoine canadien, mais rejette celles contre le Secrétariat du Conseil du trésor et le Bureau du Conseil privé.

La commissaire y fait trois recommandations pour que les institutions comprennent mieux leurs obligations face à la Loi sur les langues officielles. Elle propose aussi à SPAC d'analyser l'impact de ce transfert vers Internet.

Toutefois, elle fait aussi le constat que la publicité gouvernementale sur Internet est devenue incontournable et continuera à croître.

« Cette enquête ne fait que mettre en relief une réalité pratiquement inéluctable. Internet est présent dans le quotidien d'une grande partie de la population et sa présence ne fera manifestement que s'accentuer au fil des ans. Rien d'étonnant que la publicité du gouvernement fédéral passe davantage par ce support. »

Plusieurs plaignants

Le commissariat a procédé à une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes au sujet de la baisse de la publicité des institutions fédérales dans les médias communautaires hors Québec.

Parmi les plaignants, on comptait l'Association de la presse francophone, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la Fédération des communautés francophones et acadienne, de même que les groupes représentant les anglophones au Québec.

Plusieurs plaignants estimaient que le transfert de la publicité des avis publics vers l'internet menace l'existence de plusieurs journaux et radios communautaires, et accusaient plusieurs institutions fédérales de ne pas respecter leurs obligations face à la Loi sur les langues officielles qui les obligent à prendre des mesures « positives » pour leur épanouissement.

Les données révèlent que de 2006-2007 à 2014-2015, les dépenses pour la publicité fédérale dans les médias communautaires sont passées de 1,9 million $ à 429 609 $ pour les journaux et de 730 345 à 191 171 $ pour les radios communautaires. En même temps, la publicité numérique sur internet des institutions fédérales est passée de 5 M$ à 13,8 M$.

La commissaire Saikaley souligne qu'il serait « futile de remettre en question cette tendance ou d'en exiger le renversement ». Mais rappelle que les institutions fédérales ont aussi des obligations.

« Là n'est pas la question ni d'ailleurs l'objectif de l'enquête. Mais dans ce virage Internet, les exigences de la Loi demeurent, et les institutions fédérales doivent continuer de veiller au respect de ses dispositions, notamment celles de l'article 11, de l'article 30 et celles de la partie VII portant sur la prise de mesures positives et l'obligation de ne pas nuire au développement des communautés linguistiques en situation minoritaire », souligne le rapport.

Le commissariat fera un suivi en 2018 dans ce dossier.