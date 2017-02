Monument de la francophonie à Queen's Park

« Je suis heureuse de voir l'histoire et le patrimoine des francophones de l'Ontario honorés avec ce monument à Queen's Park. C'est l'aboutissement des commémorations soulignant les 400 ans de présence française en Ontario. Ce monument témoignera de la vitalité de la culture francophone et rappellera à tous les Ontariens et les Ontariennes que notre diversité et notre inclusivité font notre force et constituent notre bien le plus précieux », a souligné la première ministre Kathleen Wynne.

Rappelons que la communauté francophone a contribué à l'érection de 15 monuments locaux dans des collectivités partout en province.