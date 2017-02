Les finalistes du Prix Bernard-Grandmaître connus

Trois personnalités bien connues sont en lice pour la distinction la plus prestigieuse de la soirée, remise à une personne qui a marqué la collectivité francophone de la région de la capitale par son engagement et son leadership dans la promotion et le développement de la communauté franco-ontarienne. L'ex-ministre libéral Don Boudria, la professeure Linda Cardinal et l'historien Michel Prévost sont en nomination pour le Prix Bernard-Grandmaître.

Par ailleurs, Catherine Despatie, Mathilde Papillon et Jenna Anne Rossi sont en nomination dans la catégorie Jeunesse de l'année.

Geneviève Borris et Kim Angèle Vallières se disputeront le Laurier Jeune Leader de l'année.

L'Organisme de l'année sera remis soit à la Fondation de l'Hôpital Montfort, au Mouvement d'Implication Francophone d'Orléans (MIFO), au Réseau des services en Santé de l'Est de l'Ontario ou au Centre espoir Sophie.

La catégorie Intervenant(e) en éducation de l'année opposera Abdi Bileh Dirir, Valérie Meilleur et Laura Zietak.

Le Laurier Claudette-Boyer - Citoyen(ne) de l'année sera remis soit à Madeleine Joanisse, Jean-François Milotte, Jacqueline Pelletier ou Claire Watier.

Rym Ben Berrah, Gallina Ngakala et Imad Olaby se disputeront le Laurier Nouvel(le) arrivant(e) de l'année.

Finalement, Ye Ines Huang est la seule personne en lice pour le Laurier Francophile de l'année.

Le 17e gala annuel de l'ACFO aura lieu le 16 février prochain, à 18h, au Musée de l'aviation et de l'espace.