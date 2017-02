Une pub contre l'anglais à la faculté de médecine de l'Outaouais

Le président d'Impératif français, Jean-Paul Perreault, estime qu'il est « impardonnable qu'on oblige » les étudiants de la future faculté satellite de médecine de l'Outaouais à suivre des cours en anglais.

Selon les plans actuels, l'anglais sera surtout utilisé lors des 18 premiers mois d'études médicales. Les cours en visioconférence, qui seront diffusés à partir de Montréal et qui représentent près de la moitié du temps de formation, seront en anglais. L'autre moitié du temps, les apprentissages se feront en français.

En considérant les quatre années de formation prédoctorale et les deux années de résidence, les étudiants devraient recevoir 92 % de leur formation en français, avait indiqué le premier ministre, Philippe Couillard.

Jean-Paul Perreault souligne que l'arrivée prochaine d'une formation en médecine en Outaouais est une bonne nouvelle en soi.

« Mais l'enseignement magistral par vidéoconférence qui va arriver de McGill sera 100 % en anglais, et c'est carrément inacceptable, d'autant plus qu'il y a des universités de langue française qui sont capables de le faire, dit-il. Par exemple, on a délocalisé le programme de médecine de l'Université de Sherbrooke à Moncton, et les étudiants là-bas peuvent faire tous leurs cours en français. C'est la même chose à l'Université d'Ottawa, juste de l'autre côté de la rivière. C'est quand même incroyable, et c'est révoltant. »

La campagne publicitaire d'Impératif français, dévoilée mardi à Montréal, visera différents marchés puisque selon l'organisme, il s'agit d'un « enjeu panquébécois ». M. Perreault note que d'autres régions qui sont dans le territoire couvert par le programme de médecine de l'Université McGill pourraient par exemple être appelées, dans l'avenir, à accueillir une faculté satellite.