Édition record du Festival de la bine

La barre du Festival de la bine de Plantagenet sera désormais plus haute pour les prochaines années alors que plus de 7000 visiteurs s'y sont arrêtés le week-end dernier.

Une autre page d'histoire a été tournée au Festival de la bine cette année. Pour une septième année consécutive, Jean-François Caron a été sacré l'homme le plus fort du Canada battant ainsi le record d'Hugo Girard. Il s'agit d'un grand moment dans l'histoire des épreuves de force au Canada.

« Ça a été complètement fou, a lancé Alain Lapensée, président du festival et copropriétaire de la Binerie de Plantagenet. Vraiment nous avons doublé en nombre de visiteurs à comparer à l'an dernier ».

« Ç'a été une longue course. Cette année certainement le calibre a encore augmenté et les athlètes s'entraînent très fort au Canada, et nous avons un très bon calibre d'athlètes ici », a souligné Hugo Girard alors qu'il participait au championnat.

Hommage à Johanne Racine

Alors que les festivaliers savouraient des bines, 212 véhicules (motos et voitures) sillonnaient les routes des Comtés unis de Prescott et Russell dans le cadre de la Ride à Jo en hommage à la défunte Johanne Racine. Il s'agissait également d'une randonnée de sensibilisation au don d'organes.

« Vraiment on ne pouvait demander mieux qu'une très belle journée ensoleillée », a souligné Yves Fredette, membre du comité organisateur de la Ride à Jo.

À la fin, 17 personnes ont consenti au don d'organes. « Si une personne peut en sauver huit avec le don d'organes, ici on parle de plus d'une centaine », a affirmé M. Fredette en précisant que l'activité sera vraisemblablement de retour l'an prochain.

Les bines de ma Grand-mère

Le Festival de la bine à couronné trois gagnants dans le cadre du concours Les bines de ma grand-mère sont les meilleures ! La Station 4 Saisons de Hammond a remporté les honneurs dans la catégorie Professionnel. La championne de la catégorie Amateur est Lucie Séguin, de Pendleton, et le prix de catégorie Clubs sociaux a été décerné à l'École secondaire catholique de Plantagenet.