Glengary-Prescott-Russell: 5,5 millions $ pour les infrastructures municipales

Les Comtés unis de Prescott et Russell et le canton de Glengarry Nord pourront s'appuyer sur une somme de 5,5 millions $ pour leurs projets d'infrastructures.

Les députés provincial et fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Grant Crack et Francis Drouin ce sont arrêté à Lefaivre, jeudi, pour annoncer le montant aux maires des la circonscription. Il s'agit du financement annuel indexé au titre du fonds de la taxe sur l'essence destiné aux municipalités.

« Les fonds peuvent être utilisés immédiatement pour répondre aux besoins les plus pressants des résidents et des entreprises locales. Il peut s'agir de projet d'amélioration de l'eau potable allant jusqu'à la construction de nouvelles installations récréative », a souligné Francis Drouin.

À eux seuls, les Comtés unis de Prescott-Russell (CUPR) recevront près de 2,6 millions $ annuellement pour financer divers projets.

« Les montants annoncés nous permettent de faire des plans à l'avance. C'est pratique d'avoir du financement stable. Chaque année, cet argent nous permet d'en faire un peu plus pour nos routes », a souligné le président des CUPR, Gary Barton.

Besoin de financement stable

Celui-ci admet toutefois qu'il aimerait se voir ce type de financement de la province. La taxe provinciale. Le Programme de financement par la taxe sur l'essence de l'Ontario ne concerne notamment pas les municipalités dépourvues de système de transport en commun.

« Nous ce qu'on dit, c'est que notre système de transport en commun sont nos chemins tout simplement. Le financement est, pour la majeure partie, envoyé à Ottawa ou Toronto par exemple », a commenté M. Barton.

La province a récemment annoncé qu'elle ajouterait la taxe sur l'essence qui passerait de 2 à 4 cents par litre d'essence.

« Lors de nos discussions cet été avec le ministre des Transports, on suggérait que les municipalités qui n'ont pas de transport en commun obtiennent leur part de l'augmentation de 2 cents. Malheureusement, nous n'avons pas fait de grands pas dans ce sens », a souligné M. Barton.

Celui-ci ajoute qu'il aimerait voir la province en faire autant en fournissant un financement stable et récurrent. Il déplore que souvent, les municipalités doivent en quelque sorte faire des voeux pour obtenir du financement pour différents projets.

« On sait jamais ce qu'on va avoir avec la province. On nous dit de faire des demandes pour des subventions et des programmes. Il faut espérer se démarquer parmi 444 autres municipalités en Ontario.