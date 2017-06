De nouveaux quais à Alfred-Plantagenet

Les quais de la Marina de Lefaivre, du Canton d'Alfred et Plantagenet, présentent un nouveau look depuis jeudi dernier à la suite de l'inauguration de ses nouvelles installations.

Le projet, qui représente un investissement de 112 000 $, a été rendu possible grâce à l'obtention d'une subvention de 27 500 $ de l'agence FedDev Ontario. À cela s'ajoute une contribution de 30 000 $ de Club Lions de Lefaivre. De plus, la marina est maintenant branchée à un système de traitement de l'eau.

Ces nouvelles installations représentent la première phase d'un projet d'agrandissement de la Marina de Lefaivre. Le tout a débuté en décembre 2016 avec l'achat de l'école et du terrain de l'ancienne école élémentaire Saint-Joseph par la municipalité en partenariat avec la Conservation de la Nation Sud. Le tout a coûté environ 400 000 $. L'objectif est de développer un parc riverain. « Le projet pourrait aller loin. On pourrait avoir une marina avec des locataires saisonniers pouvant aller jusqu'à 99 bateaux. Ce serait enchanteur si on pouvait développer un restaurant. On pourrait aussi installer une scène permanente pour des festivals d'été », a fait valoir le maire d'Alfred-Plantagenet, Fernand Dicaire.

Fêter pour promouvoir

Afin de promouvoir son projet, la municipalité lançait, du même souffle, une invitation à la grande célébration communautaire intitulée Les 7 font la fête qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet sur le terrain même de l'ancienne école. Le chiffre 7 représente tous les villages du Canton.

« On mise beaucoup sur notre marina parce que c'est un endroit à envisager entre autres durant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. On a qu'à penser à combien de bateaux qui vont circuler jusqu'à Ottawa à ce moment », a souligné M. Dicaire.

« JAZZons en fête », mettant en vedette le pianiste Didiez Chasteau ainsi que l'auteure-compositrice-interprète québécoise France D'Amour, sera au coeur des festivités. La jeune chanteuse de St-Pascal-Baylon, Héloïse Yelle, montera également sur scène.

Le canton accueillera aussi les festivaliers pour la sixième édition du Festival de la Rivière des Outaouais. L'accueil des voitures du Mustang Poker Run ainsi que des spectacles acrobatiques sur la rivière sont au menu.