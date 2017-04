Discussions sur les dangers du fentanyl

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), en collaboration avec la Ville de Hawkesbury, souhaite renseigner parents et adolescents sur les dangers du Fentanyl, cette drogue responsable de plusieurs décès. Une séance d'information se tiendra le 4 mai prochain, à Hawkesbury.

Le Fentanyl a récemment fait son entrée dans l'Est ontarien, notamment dans la région de Cornwall.

C'est ce qui à poussé notamment la mairesse de Hawkesbury, Jeanne Charlebois, à joindre les intervenants concernés pour la tenu d'une séance.

« On voit partout dans les médias la mortalité de jeunes entre autres à Ottawa après avoir consommé cette drogue. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un décès dans notre région », a souligné Mme Charlebois.

La rencontre regroupera entre autres des intervenants du BSEO, de la Police provinciale de l'Ontario ainsi que des intervenants en santé mentale et en toxicomanie.

« On va mettre les faits sur la table concernant cette drogue, les dangers qui y sont associés, et pourquoi il ne faut pas en consommer. Les intervenants seront là pour répondre aux questions des parents », a précisé Mme Charlebois.

Tandis que le Fentanyl d'ordonnance est un antidouleur produit par l'industrie pharmaceutique et vendu sous forme de timbre transdermique ou liquide, le Fentanyl illicite n'est pas produit par l'industrie pharmaceutique et ne respecte pas les directives de qualité.

Le Fentanyl illicite est vendu dans la rue sous forme de poudre ou en comprimés de n'importe quelle couleur, forme ou taille. Les comprimés sont parfois gravés de marques et peuvent être déguisés pour ressembler à d'autres produits fabriqués par l'industrie pharmaceutique (Oxycontin, Percocet, etc.). Il peut être ajouté à d'autres drogues illégales comme la cocaïne, l'héroïne et la méthamphétamine en cristaux.

« Le Fentanyl illicite est mortel, car le dosage n'est pas contrôlé et il peut donc causer l'arrêt complet de la respiration chez les utilisateurs. », a affirmé Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO.

Deux séances d'informations seront offertes le 4 mai, au Complexe sportif Robert Hartley : en français, de 18h à 19h et en anglais, de 19h30 à 20h30.