Hausse de taxes de 1,25 % à Hawkesbury

Pour une résidence moyenne évaluée à environ 165 000 $, la hausse de taxe municipale sera de 7,90 $ de plus par année par rapport à l'an dernier.

Le budget des dépenses s'élève à environ 20 millions $ soit une baisse d'environ 1 million $ par rapport à l'an dernier.

« Il y a eu beaucoup de discussions et réunions depuis le début de l'année. Finalement, on a réussi ce qu'on voulait faire », a souligné la mairesse de Hawkesbury, Jeanne Charlebois.

L'administration a en effet dû composer avec des contraintes dans la préparation du budget. Le conseiller Michel Thibodeau a présenté les différents éléments qui ont eu un impact sur les livres.

En 2016 notamment, la croissance générale de la municipalité n'a été que de 0,26 %. À cela s'ajoute une diminution totale de l'évaluation foncière générale d'environ 1 % ce qui, selon M. Thibodeau, a un impact important sur le taux de taxation. De plus, en raison des grands commerces qui ont obtenu gain de cause face à la Société d'évaluation foncière des municipalités, la Ville de Hawkesbury devra annuler plus de 550 000 $ en taxes.

« Afin de maintenir le taux de taxe, le conseil a dû prendre la décision de faire du financement », a précisé M. Thibodeau.

En revanche, les propriétés commerciales et industrielles moyennes verront leurs impôts fonciers diminuer de 3,8 % et 5 % respectivement en 2017.