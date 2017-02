Clarence-Rockland: Yvon Simoneau quitte le conseil

Le conseil municipal tiendra une réunion extraordinaire, jeudi, afin de déclarer vacant le siège de conseiller du quartier 4.

« Le conseil, pour moi, était une source de stress que je n'arrivais plus à gérer. J'ai passé beaucoup de temps chez le médecin au cours des six derniers mois et il m'a conseillé de me départir des choses qui me stressaient le plus », a confié Yvon Simoneau.

Le conseiller se dit malgré tout satisfait de ce qu'il a accompli.

Selon la Loi sur les municipalités, le siège doit être comblé dans les 60 jours suivant la date de déclaration de vacance.

La municipalité a deux options, soit de tenir une élection partielle ou de nommer une personne qui consent à combler le poste.