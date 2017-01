Des oeuvres d'art géantes pour le 150e

Un important projet artistique, culturel et touristique verra le jour dans la région de Prescott et Russell afin de souligner le 150 e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du projet Popsilos, quatre oeuvres d'art géantes seront peintes sur des silos à quatre différents endroits dans la région formant un circuit touristique.

Mis sur pied par la firme locale Activar, le projet est rendu possible grâce à un octroi de 150 000 $ issu du programme Fonds Canada 150.

L'idée a d'abord été proposée par Jennifer Larocque, de la firme Activar, qui s'est inspiré des graffitis géants peint sur un château qu'elle a vu lors d'un voyage en Écosse.

« On voulait trouver un moyen de mettre en lumière toutes les choses à découvrir dans la région. L'industrie phare dans Prescott et Russell c'est l'agriculture. On s'est donc dit pourquoi ne pas mettre ça en évidence avec des oeuvres géantes sur des silos, qui sont des bâtiments symboliques de l'agriculture », a souligné Mme Larocque.

Les oeuvres seront donc peintes chez des producteurs qui produisent et vendent des produits du terroir dans la région de Prescott et Russell. Une invitation sera d'ailleurs lancée prochainement aux producteurs locaux qui aimeraient participer. Les sites des quatre oeuvres restent à déterminer.

Les peintures aborderont les quatre thèmes des célébrations du 150e, soit la réconciliation avec les peuples autochtones, la protection de l'environnement, l'épanouissement de la jeunesse et la mise en valeur de la diversité canadienne et de ses peuples fondateurs.

Afin de mettre le projet en oeuvre, un programme d'artistes en résidence sera développé pour accueillir entre 8 et 12 artistes âgés de 18 à 30 ans. Ceux-ci seront jumelés avec des artistes régionaux agissant à titre de mentors.

« Les 8 à 12 artistes seront en fait des artistes émergents qui vont suivre un programme où ils seront plongés dans la culture de la région. Ils vont rencontrer les gens qui connaissent très bien la région afin de les aider à bien définir Prescott et Russell », d'ajouter Mme Larocque.

Des élèves des écoles de la région seront également appelés à participer en fournissant des textes ou des dessins évoquant le Canada d'aujourd'hui et de demain. Ceux-ci seront inclus dans un recueil destiné à inspirer les artistes.

Le circuit d'oeuvre d'art devrait être fin prêt à être admiré à compter du 30 juin et ce, jusqu'au 31 octobre. On estime que le circuit accueillera plus de 30 000 visiteurs.

Un guide électronique sera également créé pour raconter l'histoire des oeuvres d'art géantes ainsi que celle des producteurs qui les accueilleront.