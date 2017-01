1,2 million $ pour le pont Bearbrook

La Cité de Clarence-Rockland obtiendra plus de 1,2 million $ pour financer le remplacement du pont Bearbrook.

Le ministre ontarien de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Jeff Leal, était de passage dans l'Est ontarien, lundi, afin d'annoncer cet investissement en compagnie du maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, et du député provincial de Glengarry-Prescott-Russell, Grant Crack.

Le pont du chemin Bouvier, au sud de Rockland, est passé d'une à deux voies, l'automne dernier.

« Aujourd'hui, les municipalités ontariennes ont tous les mêmes défis, soit de maintenir ou de remplacer des infrastructures vieillissantes pour assurer la sécurité des citoyens et le développement économique général », a souligné le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins.

Subvention pour Beau's

Le ministre Leal s'est ensuite joint au député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, pour annoncer un investissement de près de 97 000 $ pour la brasserie Beau's All Natural Brewing Co., de Vankleek Hill.

Cette somme, provenant du programme provincial-fédéral Cultivons l'avenir 2, permet au brasseur artisanal de mettre à niveau sa chaîne d'embouteillage automatisée, d'accroître sa productivité et de prendre de l'expansion, tout en créant de nouveaux emplois.

« Nous avons le taux de croissance d'une entreprise de haute technologie, mais les besoins en capitaux d'une usine de fabrication. Telle est notre réalité. Ce soutien s'est traduit par une croissance plus rapide, laquelle a mené à l'accueil de dizaines de nouveaux employés dans notre brasserie familiale qui appartient à des gens qui y travaillent », a souligné Steve Beauchesne, cofondateur de la Beau's.

Lancé en 2013, le programme Cultivons l'avenir 2 est un engagement de cinq ans pris par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour soutenir le secteur de l'agroalimentaire et des produits d'origine agricole au pays.