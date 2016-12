Grand rendez-vous d'affaires en 2017

Le Collège d'Alfred accueillera, les 22 et 23 mars prochains, le Sommet des affaires rurales de l'est de l'Ontario, qui se veut l'un des plus imposants sommets de développement des affaires et d'occasions d'affaires de la région.

Il s'agit d'un forum bilingue destiné aux gens d'affaires, aux gouvernements municipaux ainsi qu'au secteur des services et de la jeunesse.

« C'est une occasion pour tous les entrepreneurs et entreprises de la région de voir où sont les opportunités d'affaire pour l'avenir », a précisé Chris Rees, Coordonnateur du Sommet.

Un des principaux objectifs du Sommet est de promouvoir la collaboration et de voir comment celle-ci peut engendrer des idées innovatrices. L'activité se concentrera également sur la planification pour assurer un progrès économique rapide.

« Dans les dernières années, l'économie de la région ne s'est pas renforcée autant que dans d'autres régions. Avec cette édition, nous voulons donner un coup de pouce aux entrepreneurs et entreprises pour les amener vers des actions plus concrètes tournées vers l'avenir », d'ajouter M. Rees.

Le programme du Sommet comprendra notamment une présentation par le conférencier d'honneur Cyril Leder, président du club de hockey les Sénateurs d'Ottawa et dirigeant d'IllumiNation LeBreton.

En plus de visiter divers ateliers et de participer à des activités de réseautage, les entrepreneurs seront invités à écouter une série de vidéos d'histoires à succès d'entreprises régionales ainsi que des invités-surprise qui démystifieront la notion d'innovation et diversité.

Le Sommet est présenté en partenariat avec la Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), l'Académie entrepreneuriale de Prescott-Russell, les Comtés-unis de Prescott et Russell et Le Collège La Cité.

Collège d'Alfred, un choix stratégique

Le choix du Collège d'Alfred (Institut de formation et de recherche et agroalimentaire (IFRA)) pour la tenue du Sommet n'est pas un simple hasard comme l'explique Chris Rees.

« On cherche une façon de remettre le Collège dans les mains des intérêts locales. En tenant le Sommet là, on veut pousser les gouvernements à nous appuyer à mi-chemin pour maintenir le collège ouvert », a-t-il précisé.

Actuellement, l'avenir du Collège, pris en main en 2015 par le Collège La Cité, n'est pas encore certain. Un comité travaille actuellement sur la mise en place d'une collaboration entre les gens d'affaires de la région et les gouvernements pour la création du Centre d'innovation et de transformation agroalimentaire. Le Centre serait intégré à l'IFRA.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour s'inscrire, les gens peuvent visiter le www.sommetaffairesrurales.com