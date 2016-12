Gary Barton nouveau président des CUPR

Accompagné de plusieurs dignitaires, dont des membres de son propre conseil municipal, M. Barton a accepté le collier et la toge des mains du président sortant, Guy Desjardins, maire de la Cité de Clarence Rockland.

Malgré sa vaste expérience acquise après plusieurs décennies en politique municipale, le politicien de Vankleek Hill avoue éprouver une légère nervosité en acceptant la présidence des CUPR, une responsabilité qu'il a d'ailleurs déjà remplie en 2006.

«Je suis très nerveux, mais surtout très touché de la confiance qu'on me témoigne. Nous avons beaucoup de travail à faire maintenant et je suis certain que tout ira bien», a souligné M. Barton.

La candidature du président Barton a été proposée par Robert Kirby, maire de Hawkesbury-Est et appuyé par Fernand Dicaire, maire d'Alfred et Plantagenet.

«Comme un ami, M. Barton m'a bien guidé durant mes deux premières années à cette table. Je suis honoré d'avoir eu l'occasion d'appuyer sa candidature», a affirmé M. Dicaire.

Un terme dans la continuité

Le nouveau président a laissé entendre que l'année 2017 se déroulera sous le signe de la continuité alors que plusieurs priorités de 2016 seront ramenées sur la table. Il est entre autres question du chemin de comtés 17, du financement du Collège d'Alfred, des logements sociaux, du financement des infrastructures et de l'expansion du gaz naturel à travers la région.

« Je veux assurer une continuité sans heurt et, plus que jamais, cela comprend des solutions touchant tant les Comtés que les municipalités locales. Notre Conseil doit absolument continuer à travailler ensemble, d'un point de vue régional, afin d'aller de l'avant avec une voix unie et de faire avancer les priorités de Prescott et Russell », a déclaré M. Barton.

Lors de la soirée, le président sortant, Guy Desjardins, a remis un montant de 20 000 $ au Fonds du Tournoi de golf du maire qui servira à financer des activités de plein air et des heures de patinage et de piscine pour que des familles aient accès à ces installations gratuitement pendant les congés.