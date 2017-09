Canicule : plusieurs absents dans les classes de la région

De nombreux parents ont visiblement bien pris connaissance des messages envoyés lundi par les commissions scolaires des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), des Draveurs (CSD), au Coeur-des-Vallées (CSCV) et Western Québec (CSWQ), qui ont décidé de garder leurs établissements ouverts tout en soulignant que les absences ne seraient pas inscrites au dossier des élèves qui ne se présenteraient pas en classe.

En début d'après-midi, mardi, la CSCV évoquait un taux d'absentéisme tournant autour de 20 à 25 % dans certaines de ses écoles primaires. Une compilation plus globale devrait être diffusée plus tard dans la journée.

Les membres du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO) ont eux aussi constaté qu'il « manque beaucoup d'élèves ». « Entre huit et dix élèves par classes au primaire » sont restés à la maison mardi, a indiqué la présidente du SEO, Suzanne Tremblay.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents ont publiquement expliqué pourquoi ils ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants en classe. Au moins trois parents ont écrit sur la page de la CSPO que leur enfant avait été malade en raison de la journée de lundi passée à l'école. D'autres ont décrié que des activités physiques ont été organisées à l'extérieur malgré l'avertissement de chaleur en vigueur.

Au SEO, qui couvre la CSPO, la CSD et la CSCV, Suzanne Tremblay a rapporté que la situation restait « très difficile », mardi, dans les établissements non climatisés. « Les professeurs ont chaud, et ils n'ont pas la possibilité de quitter la classe parce qu'ils sont en présence d'un groupe d'élèves dont ils ont la responsabilité », a souligné la présidente du syndicat.

Cette dernière déplore que les commissaires scolaires n'aient pas retenu certaines solutions leur ayant été proposées. « Il y aurait eu la possibilité de placer une journée pédagogique flottante, comme ça se fait lors d'une journée de tempête, a mentionné Mme Tremblay. [...] On avait aussi suggéré de fermer les écoles une heure plus tôt ou encore tout l'après-midi, mais nous n'avons pas été entendus. »

La présidente du SEO note que les enseignants qui présentent une condition physique les rendant à risque de souffrir davantage de la chaleur, comme l'asthme ou une grossesse, pouvaient prendre congé mardi, mais qu'ils devaient dans un tel cas puiser dans leur banque personnelle de congés.

Pour la journée de lundi, le syndicat a entendu parler de classes où la température a atteint 32 ou 33 degrés Celsius, « avant l'humidité ». « C'est sûr que l'enseignement ne se fait pas comme habituellement, a souligné Mme Tremblay. Il y a beaucoup d'absences, donc c'est surtout des exercices et de la révision. [...] Ce ne sont pas des conditions d'apprentissage. »

À 14h, mardi, le mercure indiquait 30 °C dans la région, avec une température ressentie de 36. Pour mercredi, Environnement Canada prévoit un maximum de 29 °C, avec un humidex à 35. La vague de chaleur prendra fin jeudi, alors que la température maximale prévue est de 18 °C.