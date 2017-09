La chaleur cause des ennuis dans certaines écoles

Lundi 25 septembre, 10h. Le mercure atteint déjà 26 degrés Celsius dans la région de Gatineau-Ottawa. Avec l'humidex, on ressent 34, et ça devrait monter jusqu'à 40. Aux quatre coins de la région, des milliers d'écoliers s'apprêtent à suer à grosses gouttes dans les établissements où les classes ne sont pas climatisées.

Tard dimanche soir, la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) a envoyé un courriel aux parents de son territoire afin de les « rassurer » au sujet de la chaleur accablante qui sévit ans la région, une situation qu'elle entend suivre « d'heure en heure ».

« Bien qu'il n'existe pas de normes gouvernementales en ce qui a trait à la température ambiante maximale en salle de classe, plusieurs actions sont actuellement mises en place afin de maximiser l'air frais à l'intérieur des locaux des établissements », précise la CSPO dans le message signé par son directeur général, Jean-Claude Bouchard. L'organisation y ajoute que « des équipes » sont déployées dans les écoles et que des recommandations ont été acheminées aux directions.

Les parents étaient également invités à fournir une bouteille d'eau à leur enfant et à veiller à ce qu'ils portent des vêtements pâles, de même qu'un chapeau.

Du côté de la Commission scolaire des Draveurs (CSD), les parents ont également reçu un message, lundi avant-midi, signalant que diverses « consignes de sécurité » ont été transmises aux écoles vendredi dernier en prévision de la vague de chaleur actuelle.

« Ainsi, au cours des prochains jours, toutes les mesures envisageables seront mises de l'avant afin d'amoindrir les désagréments reliés à la canicule qui sévit présentement en Outaouais, assure la CSD. En plus de veiller à ce que les élèves demeurent bien hydratés, les employés demeureront en état de veille afin d'assurer leur sécurité. »

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a également publié un message similaire, où elle précise qu'« en fonction de la situation particulière de chaque école, la direction est invitée à prendre les mesures qu'elle juge appropriées (ex. : visite à une bibliothèque climatisée) ».

Sur la rive ontarienne, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) précise que bien que la majorité de ses établissements soient climatisés, diverses mesures de prévention ont été déployées. Par exemple, il a été demandé au personnel d'adapter leurs activités au climat et de garder les élèves à l'intérieur. On encourage également les écoliers à porter des vêtements de couleurs claires et de boire beaucoup d'eau afin de rester bien hydratés, en plus d'apporter chapeau et crème solaire.

À l'intérieur des classes, le CECCE demande aux enseignants de réduire au minimum l'utilisation d'équipement qui dégage de la chaleur tel que l'éclairage et les ordinateurs. Les stores et les rideaux sont également fermés.

La situation risque d'être difficile dans les écoles - comme dans tous les endroits non climatisés - jusqu'au milieu de la semaine. Environnement Canada prévoit un maximum de 31 °C avec une température ressentie de 40 pour la journée de mardi, et un mercure devant atteindre 29 pour mercredi.

Le mercure sera ensuite considérablement à la baisse, avec des températures maximales prévues variant entre 13 et 18 pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

Avec Daniel LeBlanc, Le Droit