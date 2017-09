Taxes scolaires: Iracà est confiant pour une solution à court terme

« Je réitère qu'il faut absolument régler ce problème-là. On ne peut pas laisser ça comme ça latent sans rien faire », a affirmé M. Iracà à des représentants des médias, mardi, lors d'une conférence de presse portant sur une aide financière destinée à des écoles des secteurs Buckingham et Masson-Angers.

Questionné sur la hausse faramineuse de la taxe scolaire dans les commissions scolaires francophones de l'Outaouais, M. Iracà n'a toutefois pas été en mesure de fournir des détails précis sur les solutions présentement à l'étude. Les ministres des Finances et de l'Éducation, Carlos Leitão et Sébastien Proulx, sont sur le cas, a-t-il mentionné.

« Je suis allé au mois d'août à Montréal dans ce dossier-là et ils (les ministres des Finances et de l'Éducation) m'assurent qu'ils travaillent sur un scénario de solution à court terme. Je n'ai pas de date à vous donner, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut plus revivre ça », a indiqué le député de Papineau.

À la mi-août, M. Iracà avait diffusé une courte vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle il disait faire de ce dossier une priorité.

Il a martelé hier que les familles ne devraient plus avoir à subir un tel fardeau fiscal à l'avenir.

« Moi, je m'en fais un cheval de bataille. Je ne veux pas que ça se reproduise l'année prochaine », a-t-il déclaré.