La théorie des petits pas

En 2017, la plupart des écoles offrent désormais une introduction progressive au milieu scolaire, un outil de plus afin d'éviter de bousculer inutilement les enfants à la maternelle.

« Il ne faut pas oublier que les enfants ont cinq ans, mentionne Marie-Christine Jean, enseignante au préscolaire de l'école du Dôme. Quand on change d'emploi, on vit toujours un petit stress de changer de milieu. C'est la même chose pour nos enfants, sauf que là, ils changent de rôle. Ils ne sont plus juste des enfants, ils deviennent des élèves. »

Dans les premiers jours, les petits seront donc en classe seulement quelques heures, en groupes restreints, de manière à favoriser le tissage de liens entre les élèves et leur enseignant ou enseignante.

Pour plusieurs établissements québécois, ce travail d'intégration commence toutefois bien avant la fin de la saison estivale. L'école du Dôme dans le secteur Hull, par exemple, a reçu les enfants et leurs parents à deux reprises, en avril et en mai.

Pour Ariane Bernard-Piché, des visites comme celles-ci ont été bénéfiques afin de préparer l'arrivée de son fils Loan dans le milieu scolaire.

« De pouvoir lui présenter les lieux et lui en parler par la suite, ça l'a beaucoup aidé à concrétiser c'était quoi l'école », explique la maman.

Selon le directeur de l'école du Dôme, Martin Auger, la maternelle est devenue un « moment crucial » dans le parcours scolaire de tout enfant.

De nos jours, les enfants font bien plus que jouer et apprendre à socialiser à la maternelle, ils apprennent également des bases fondamentales en lecture et en mathématiques, dit-il.

« C'est aussi devenu le premier moment où on fait du vrai dépistage. Le psychologue, l'orthophoniste, le T.E.S. et l'orthopédagogue sont impliqués. Qui dit dépistage précoce dit intervention précoce aussi » soutient M. Auger

« Le préscolaire, c'est la porte d'entrée de l'école. C'est beaucoup nous qui sommes les inspecteurs de l'école. C'est nous qui allons remarquer les différents défis de chaque enfant », ajoute Mme Jean.

Identifier rapidement les possibles lacunes d'un enfant aidera grandement à sa réussite et favorisera une relation saine de celui-ci avec l'école, ajoute Martin Auger, même s'il peut être difficile pour les parents d'apprendre qu'à un si jeune âge, leur enfant peut avoir un trouble langagier, par exemple.

« Quand les enfants entrent, ils sont tous beaux, tous propres, tous parfaits. Ils n'ont jamais été mis dans un contexte d'évaluation et de comparaison. [...] Le parent qui a vu son enfant à la garderie, que tout allait bien, qu'il était agréable à la maison, souvent, il n'est pas prêt à entendre que leur enfant a des difficultés au niveau du langage », explique le directeur de l'école du Dôme.