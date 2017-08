L'entrée des classes

« Pour lui, aller à l'école, c'est apprendre des choses qui vont l'amener à devenir plus grand. Des choses concrètes comme aller à la salle de bain sans l'aide d'un parent et s'habiller pour aller dehors. Toutes des choses qui sont déjà en apprentissage à la garderie, mais il comprend que, quand il va être à l'école, les attentes vont être différentes », explique la mère du petit homme, Ariane Bernard-Piché.

Le jeune Loan fera de même, mais plutôt dans une école de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Et comme Aydan, le garçon fait preuve d'un grand enthousiasme à l'idée d'apprendre un tas de nouvelles choses.

« Il a hâte de commencer, ça ne le stresse pas nécessairement. Il a très hâte, raconte sa mère, Carole-Anne Lagacé. Il n'a plus envie d'aller à la garderie, on dirait que l'école ne vient pas assez vite. »

Le directeur de l'école du Dôme, Martin Auger, souligne que les écoles travaillent de plus en plus en amont avec les parents pour réduire toute source de perturbation.

Ces nouvelles responsabilités peuvent être une bonne façon de motiver un enfant en prévision de son arrivée dans le milieu scolaire, note Dre Isabelle Larabie, psychologue à la Clinique d'évaluation neuropsychologique de l'Outaouais (CÉNO). À cet âge, les petits ont évidemment hâte de grandir et tout faire, comme les adultes.

Source de stress

Lorsqu'il est question des nouvelles attentes placées envers les enfants qui entrent à la maternelle, la ligne peut être cependant être mince entre la source de motivation et la source de stress.

Pour habituer son fils à ce qui l'attend, Mme Lagacé explique avoir préparé un calendrier afin de compter le nombre de jours qu'il reste avant l'entrée en classe. Elle l'habitue aussi, de manière graduelle, à la routine qu'il devra développer, notamment le matin avant de se rendre en classe.

Pour la Dre Larabie, les principaux problèmes des enfants qui font leurs premiers pas à l'école sont liés à leur autonomie. Aller à la toilette sans accompagnement ou s'habiller seul, par exemple.

Pour diminuer le stress, la psychologue recommande aux parents d'éviter un horaire matinal trop rigide.

« Souvent, on est pressé le matin. Il faut faire attention à la pression le matin, ça amplifie le stress. Quitte à se lever 10 à 15 minutes plus tôt pour que le matin soit agréable », souligne la Dre Isabelle Larabie.

Diminuer le stress, par ailleurs, ça n'est pas uniquement un objectif pour l'enfant.

La psychologue du CÉNO précise que l'appréhension des parents peut avoir un impact négatif sur l'enfant. Le directeur de l'école du Dôme, Martin Auger, le sait bien et souligne que les écoles travaillent de plus en plus en amont avec les parents pour réduire toute source de perturbation.

« Juste le fait que les parents viennent dans l'école, ça calme beaucoup le stress, explique M. Auger. Les parents, quand les élèves sont rendus en 4e année, ils connaissent la routine. [...] Au préscolaire, ils ont besoin de comprendre. Même pour moi, c'est un exercice parfois difficile, parce que je suis habitué. Il y a des détails qui deviennent banals pour moi, mais pour le parent, c'est important que ça lui soit expliqué. »