Pas un sou pour les conseils scolaires francophones

La province a donné son feu vert à 38 nouveaux projets, soit la construction de dix nouvelles écoles élémentaires et secondaires ainsi que l'agrandissement ou la rénovation de 28 autres établissements, mais aucun des conseils scolaires de langue française de l'Ontario n'en bénéficiera. Le Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) obtiendra quant à lui du financement pour concrétiser huit projets, dont la construction de gymnases.

Selon la présidente du CECCE, Johanne Lacombe, il est clair que la moindre somme d'argent aurait été la bienvenue, ne serait-ce que pour effectuer certaines rénovations.

« Il est certain que nous sommes un peu déçus, car on pense qu'il aurait dû y avoir une place pour les écoles francophones. Quel genre de message ça envoie ? Notre clientèle est en croissance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du rattrapage à faire [...] En même temps, le processus fonctionne de façon à ce que ce soit toujours à l'automne que l'on soumet nos projets les plus prioritaires. On va attendre et espérer qu'il y aura de l'argent pour nous », lance-t-elle.

Le CEPEO soutient de son côté qu'il n'avait pas d'attente spécifique en vue de cette annonce.

« On ne s'attendait à rien, car c'était vraiment une ronde de consolidation, dans la plupart des cas c'était pour des agrandissements. Ce sont des conseils scolaires dans des régions où on a dû fermer ou amalgamer des écoles. Nous n'en sommes pas là, car au contraire nous sommes en pleine croissance. On ne voyait pas où nous pouvions aller chercher du financement cette fois-ci, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur beaucoup de dossiers », affirme la présidente, Linda Savard.

Si autant le CECCE que le CEPEO planchent sur plusieurs autres projets d'écoles pour le futur, ils rappellent également qu'ils oeuvrent conjointement depuis quelques mois afin de convaincre le gouvernement d'aller de l'avant avec la construction d'une école secondaire conjointe à Kingston, les besoins de la clientèle francophone ayant explosé depuis quelques années dans cette ville. Une réponse est attendue le plus rapidement possible, disent-ils.