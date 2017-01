Près de 700 000$ pour créer un carrefour de pédiatrie sociale

La députée provinciale Nathalie Des Rosiers a remis une subvention de 679 900$ au Centre de services communautaires Vanier, mercredi, afin d'évaluer et tester la mise en place d'un tel modèle dans ses locaux.

«Pour nous, c'est d'amener un élément nouveau. [...] C'est une approche différente qu'on ne retrouve pas dans une clinique médicale typique. On se concentre sur l'enfant, afin de trouver des solutions», explique Michel Gervais, directeur général du Centre de services communautaires Vanier.

L'argent obtenu par le gouvernement provincial permettra d'embaucher une infirmière praticienne et un travailleur social. Ils auront pour mission de contacter les familles et les intervenants susceptibles de participer au programme. Leurs travaux permettront de déterminer les ressources nécessaires et le nombre de familles qui pourraient bénéficier du service.

M. Gervais souhaite annoncer l'ouverture du carrefour de pédiatrie sociale au printemps prochain.

Un tel centre a pour mission d'accueillir les enfants vulnérables, souffrants, malades ou abandonnés de la communauté afin de les aider à recouvrer la santé et développer leur potentiel.

On compte plus de 2000 enfants et jeunes de moins de 18 ans dans le quartier Vanier et ses environs.

«On savait qu'il y a un besoin d'offrir des services d'une façon différente. On a rencontré des pédiatres et ils aimeraient explorer ce modèle-là avec nous», affirme M. Gervais. Le Centre de pédiatrie sociale à Gatineau, sous la supervision de la docteure Anne-Marie Bureau, sert de modèle à l'équipe du Centre de services communautaires Vanier.

L'Ontario soutient 30 projets à travers la province par l'intermédiaire du Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté.