Dans l'ouest, l'attente s'éternise

Sébastien Pierroz

CHRONIQUE / Lors de la Journée des Franco-Ontariens en 2011, les responsables du Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa (CMFO) étaient ambitieux : l'édifice devait ouvrir pour 2012. Six ans plus tard, la Journée des Franco-Ontariens se fera une fois de plus sans cette Maison de la francophonie d'Ottawa sur le chemin Richmond tant attendue.