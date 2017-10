Deux Canadiens parmi les victimes à Las Vegas

Deux Canadiens ont été tués dans l'attaque survenue dimanche soir lors d'un festival de musique à Las Vegas, qui a fait au moins 58 morts et 515 blessés.

La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a confirmé lundi que Jessica Klymchuk, une Albertaine, faisait partie des victimes.

Un jeune homme originaire de la Colombie-Britannique a aussi perdu la vie dans la fusillade, a indiqué sa famille, plus tôt lundi.

Il s'agit de Jordan McIldoon, âgé de 23 ans. Il était avec sa copine au moment du drame, mais selon un membre de la famille qui a réclamé l'anonymat, la jeune femme n'a pas été blessée.

Jordan McIldoon aurait eu 24 ans vendredi. Ses proches ont précisé qu'il aurait complété sa formation de mécanicien de machinerie lourde dans un mois.

Les parents du jeune homme iront récupérer son corps à Las Vegas.

Plusieurs Canadiens assistaient au festival de musique country lorsque la fusillade a éclaté.

Monique Dumas, originaire de la Colombie-Britannique, était à six rangées de la scène. Elle a d'abord cru qu'il s'agissait de verre cassé, puis, comme plusieurs spectateurs dans la foule, elle a pensé que les détonations de l'arme automatique étaient des feux d'artifice.

La fusillade s'est ensuite poursuivie pendant quelques minutes, le temps qu'il lui a fallu pour se mettre à l'abri.

Jody Ansell de Stonewall, au Manitoba, a eu moins de chance. La Manitobaine fait partie des centaines de personnes blessées à Las Vegas.

«J'ai été atteinte au bras droit et l'équipe médicale prend soin de moi», a-t-elle écrit sur Facebook de son lit d'hôpital.

Las Vegas est une destination touristique très populaire auprès des Canadiens, particulièrement chez les résidents de Toronto, Vancouver et Calgary. L'an dernier, les visiteurs canadiens ont représenté près de la moitié des touristes internationaux qui y sont arrivés par avion, selon les autorités touristiques de Las Vegas.

Affaires mondiales Canada n'a pas confirmé le nombre de Canadiens pouvant avoir été touchés par la fusillade.

Le premier ministre Justin Trudeau a seulement indiqué dans une déclaration écrite que le gouvernement canadien assure présentement «le suivi des rapports de victimes canadiennes» et que «des représentants consulaires sont en étroite communication avec les autorités locales».

M. Trudeau a également dit avoir «le c?ur brisé» et partager «la douleur et l'horreur de la population américaine face à cet acte de violence lâche et insensé».

La fusillade de dimanche à Las Vegas est la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis.