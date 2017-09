Maria est arrivé à Porto Rico après avoir dévasté l'île de la Dominique

Danica Coto Associated Press San Juan, Porto Rico

Les responsables portoricains ont prévenu que l'infrastructure électrique décrépite de l'île ne résistera pas aux vents de 250 kilomètres/heure générés par le monstre de catégorie 4, et que des dizaines de communautés devront être reconstruites.

Maria est arrivée tôt mercredi dans la ville côtière de Yabucoa, dans le sud-ouest de l'île. Elle devrait fouetter la région pendant 12 ou 24 heures, selon les météorologues.

Des témoins qui ont communiqué avec la radio locale ont fait état de portes arrachées et d'un réservoir d'eau emporté par le vent. On rapporte également des inondations importantes dans la capitale, San Juan.

Le gouverneur Ricardo Rossello a mis en garde contre un «phénomène extrêmement violent». Il a ensuite dit que «nous n'avons pas vécu d'événement d'une telle ampleur pendant notre histoire moderne».

Les toits avaient commencé à s'envoler et les fenêtres à éclater à l'approche de la tempête, avant l'aube. Près d'un million de personnes étaient privées d'électricité.

Il s'agit du premier ouragan de catégorie 4 à frapper Porto Rico depuis 1932.

Maria se dirige vers d'autres îles des Caraïbes déjà dévastées par un autre ouragan de catégorie 5, Irma.

Les autorités en Guadeloupe déplorent déjà un mort: une personne qui a été écrasée par la chute d'un arbre. Deux autres personnes sont portées disparues depuis que leur bateau a coulé au large de l'île La Désirade, à l'est de la Guadeloupe.

La Dominique dévastée

Un conseiller du premier ministre de la Dominique a fait savoir mercredi qu'au moins sept personnes ont été tuées. Hartley Henry n'a pas fourni plus de détails, mais il a dit que le pays est en «état de choc» - sans électricité et pratiquement sans communications. Il a ensuite témoigné de «dommages énormes aux habitations et aux immeubles publics».

Sur sa page Facebook, le premier ministre Roosevelt Skeritt a écrit que des rapports préliminaires laissent présager une dévastation presque généralisée de l'île de la Dominique.

Lundi soir, M. Skeritt avait écrit sur Facebook que son propre toit s'était envolé, et disait être «à la merci de l'ouragan». Il a été secouru quelques minutes plus tard.

Roosevelt Skeritt a immédiatement réclamé de l'aide, sous toutes les formes possible. Son appel à l'aide rempli d'émotion a été suivi d'un inquiétant silence, alors que l'État a perdu toute communication extérieure.

L'oeil de l'ouragan est passé au-dessus de l'île de la Dominique tard, lundi soir.

Des vents violents accompagnés d'importantes quantités de pluie se sont abattus sur la Dominique pendant des heures. L'inspecteur Pellam Jno Baptiste a déclaré tard lundi soir qu'on ne rapportait aucun décès, mais il a ajouté que les policiers ne pouvaient se rendre sur le terrain en raison des conditions trop dangereuses.

«Là où nous sommes, nous ne pouvons pas bouger», a-t-il expliqué dans une brève conversation téléphonique.

Sur l'île voisine de la Martinique, les autorités ont rapporté qu'environ 25 000 foyers étaient sans électricité après le passage de Maria.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Éric Maire, le préfet de la Guadeloupe, a mentionné que plusieurs routes et maisons sont inondées et que les pluies intenses devraient se poursuivre encore quelques heures. Il a demandé à la population de demeurer à l'abri.

Environ 40 pour cent de l'île - ce qui représente 80 000 résidences - est sans électricité.