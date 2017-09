La dépression tropicale Irma a fait au moins deux morts en Géorgie, en plus d'y provoquer des inondations, de déraciner des arbres qui sont tombés sur des maisons et de contraindre l'aéroport le plus achalandé de la planète - celui d'Atlanta - à annuler des centaines de vols.

Associated Press

Les quelque 200 vols annulés mardi à l'aéroport Hartsfield-Jackson portent à environ 1300 le nombre de vols annulés en raison d'Irma. L'ancien ouragan est toujours une tempête gigantesque d'un diamètre de près de 700 kilomètres.

Environ 540 000 personnes ont été évacuées lundi de la côte de la Géorgie, notamment de la ville de Savannah. Irma a inondé le centre-ville de Charleston, en Caroline du Sud, sous plus d'un mètre d'eau de mer, même si son oeil est passé à 400 kilomètres de la ville. Les responsables municipaux ont demandé aux résidants de rester chez eux.

Un quinquagénaire et une femme ont été écrasés par des arbres en Géorgie. Un homme de 62 ans a apparemment aussi été victime d'une crise cardiaque, mais son décès ne serait pas dû à Irma. Un homme de 57 ans a perdu la vie en Caroline du Sud quand il a été frappé par une branche.

Dans la ville de St. Marys, tout juste au nord de la frontière entre la Géorgie et la Floride, des bateaux endommagés ont été retrouvés à trois coins de rue de la mer.

Plus de 1,2 million de clients sont privés d'électricité en Géorgie et 220 000 en Caroline du Sud.

Pendant ce temps, les habitants de la Floride s'affairaient à nettoyer les dégâts causés par le passage de l'ouragan.

La région des Keys, où le monstre de catégorie 4 a touché terre en fin de semaine, semble avoir été complètement dévastée. Le gouverneur Rick Scott, qui a survolé le secteur en hélicoptère, fait état de maisons mobiles renversées, de bateaux poussés vers l'intérieur et d'inondations catastrophiques.

Trois navires de la marine américaine, dont le porte-avions Abraham Lincoln, sont attendus sous peu aux Keys pour participer aux opérations de secours. Des responsables ont prévenu lundi qu'il n'y a ni carburant, ni électricité, ni service cellulaire aux Keys, et qu'on commence à manquer de pratiquement tout. Les trois hôpitaux de l'archipel sont fermés.

Certains habitants de la région ont néanmoins reçu mardi la permission de rentrer chez eux.

Treize millions de résidants de la Floride, soit les deux tiers des habitants du troisième plus grand État américain, sont privés d'électricité. Irma est tenue pour responsable de la mort de six personnes en Floride. Quelque 180 000 personnes se terrent toujours dans des refuges et M. Scott a prévenu qu'il faudra des semaines avant de rebrancher tout le monde.

L'aéroport de Fort Lauderdale a rouvert ses portes mardi matin. Plusieurs vols y sont toutefois toujours annulés. L'aéroport de Miami prévoit reprendre des activités restreintes d'ici quelques heures.

Irma générait tôt mardi des vents soutenus de 40 kilomètres/heure et se trouvait à environ 110 kilomètres au sud-ouest d'Atlanta. Elle pourrait déverser de 15 à 20 centimètres d'eau sur la Caroline du Sud et sur le nord de la Géorgie, de l'Alabama et du Mississippi au cours des deux prochains jours.