Une Gatinoise fera face à l'ouragan Irma

Achats d'un maximum de bouteilles d'eau, de pots de beurre d'arachide, de nourriture non périssable, de piles, d'essence et de propane : ceux qui défient les appels à l'évacuation en Floride en raison de l'arrivée prévue du puissant ouragan Irma sont fort occupés vendredi. Des Québécois qui habitent dans les environs de Fort Lauderdale, dont une Gatinoise du secteur Buckingham, s'apprêtent à vivre avec appréhension leur premier ouragan de cette force.

«Après Houston [là où l'ouragan Harvey a récemment frappé], on ne sait pas ce qui va se passer», laisse tomber Nancy Teske Wissler.

Et en guettant les premiers signes d'Irma. L'attente est angoissante, disent-ils.

Mais la jeune femme, qui travaille pour Le Soleil de la Floride, un journal francophone dans la région, dit être bien préparée pour l'ouragan et ne pas avoir l'intention de mettre le nez dehors pendant le passage de «l'oeil de la tempête».

«Mon conjoint a vécu Wilma [un autre ouragan qui a frappé entre autres la Floride en 2005] et ça a vraiment ravagé. Selon son expérience, c'est extrêmement épeurant.»

Sandra Belzile, elle, a commencé ses préparatifs mardi, non sans difficultés : elle n'a pas réussi ce jour-là à trouver de l'eau car les magasins étaient déjà en rupture de stock. Elle a ensuite fait la file pendant une heure dans sa voiture, uniquement pour réussir à entrer dans le stationnement du second magasin à grande surface qu'elle a visité. Elle s'est butée à une limite de quatre paquets de bouteilles.

Plus d'un demi-million de citoyens du comté de Miami-Dade ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Dans le comté voisin de Broward, où se trouve Fort Lauderdale, l'ordre d'évacuation obligatoire vise le secteur longeant la mer, soit toutes les résidences qui se trouvent à l'est de l'autoroute 1, de même que tous les hôtels de bord de mer.

«Si je n'avais pas les deux enfants, je serais peut-être un peu plus à l'aise», souffle-t-elle dans son salon très sombre, puisque toutes les fenêtres sont couvertes.

Elle se dit «très nerveuse», mais ne voulait pas s'en aller à cause des enfants. Plusieurs de ses voisins restent aussi chez eux, et l'entraide a commencé.

La maison d'Audrey Foy, une jeune femme de Laval qui habite désormais à Davie, près d'Hollywood, en Floride, a l'air d'un bunker. Il est difficile de trouver la porte tant les surfaces sont protégées. Elle se prépare à traverser l'ouragan chez elle, avec son mari et ses deux enfants, dont un bébé de trois mois.

Elle s'inquiète pour la montée du niveau de l'eau, venant de la mer. Et aussi de la centrale nucléaire de Florida City, dans le comté de Miami-Dade, située à une centaine de kilomètres au sud de Fort Lauderdale. « J'espère qu'elle va tenir », dit-elle.

La plupart de ses amis ont trouvé refuge plus au nord. Avec raison, dit-elle. « C'est très, très dangereux. Les vents vont tout balayer », dit-elle.

M me Teske Wissler aurait quitté la ville d'Hollywood si elle avait pu : « Absolument. C'est un ouragan de catégorie 4, c'est un très gros qui s'en vient ».

Ils étaient nombreux, comme Nancy Teske Wissler et son mari Dean, à installer vendredi de grandes plaques d'acier devant les fenêtres de leur maison qui n'ont pas de volets métalliques intégrés. La femme originaire de Buckingham en Outaouais ne pouvait pas quitter la ville car elle est infirmière et doit aller travailler à l'hôpital.

Des voitures de police surveillent les rares stations qui ont encore de l'essence, et les autres sont entourées de ruban jaune, hors d'accès. Les magasins à grande surface étaient bondés en début d'après-midi, mais s'apprêtaient à fermer, comme beaucoup d'autres commerces et restaurants.

La Floride faisait face vendredi à un exode massif à l'approche du puissant ouragan Irma. À bord de voitures et pick-ups chargés parfois d'un matelas, d'un kayak ou de bidons d'essence, des centaines de milliers de personnes se sont jetées vendredi sur les deux autoroutes surchargées qui longent les côtes du «Sunshine State», pour fuir vers le nord.

L'ouragan, une gigantesque dépression plus grande que la Floride, doit arriver dimanche matin sur l'archipel des Keys, puis Miami, avec des vents d'au moins 240 km/h et devrait provoquer de brutales et massives montées des eaux.