Ouragan Irma : au moins sept morts dans les Caraïbes

Au moins quatre personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées dans les territoires français des Antilles, a fait savoir le premier ministre Édouard Philippe. Une victime aurait été blessée grièvement et deux autres seraient dans un état sérieux. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait précédemment fait état de huit morts.

M. Collomb a annoncé l'envoi de 100 000 rations d'urgence vers Saint-Martin - une île à la fois française et néerlandaise - et Saint-Barthélemy, ce qui devrait suffire à les approvisionner pendant quatre jours.

Au moins une personne est morte à Sint Maarten, selon le ministère néerlandais de l'Intérieur. De nombreuses personnes ont été blessées et le bilan reste incomplet, a précisé Ronald Plasterk. Des problèmes d'ordre public, notamment des pillages, ont été signalés dans le territoire, a-t-il ajouté.

L'ouragan Irma a provoqué une panne de courant sur plus de la moitié du territoire américain de Porto Rico, matraquant l'île avec des vents violents et des pluies diluviennes en passant au large de ses côtes. Environ un million de personnes étaient touchées par des pannes dans l'île, et quelque 50 000 autres étaient privées d'eau courante. Quatorze hôpitaux ont eu recours à leurs génératrices d'urgence. Certains secteurs de l'île pourraient être privés d'électricité pour les six prochains mois.

L'ouragan devrait atteindre la République dominicaine et Haïti jeudi, puis se diriger vers les Bahamas en soirée, avant de s'approcher de Cuba vendredi. Le Centre national des ouragans des États-Unis a prévenu qu'Irma demeurera un ouragan de catégorie 4 ou 5 pendant cette période.

Le ministère haïtien de l'Intérieur a ordonné l'évacuation des zones côtières du nord du pays, notamment Port-de-Paix et l'île de la Tortue. Des abris temporaires ont été mis sur pied par l'agence de protection civile. Haïti ne devrait pas être frappée directement par l'ouragan, mais les pluies diluviennes et les fortes marées pourraient provoquer des inondations dangereuses.

L'évacuation des zones côtières est obligatoire, mais le gouvernement haïtien n'a pas suffisamment de policiers pour s'assurer que l'ordre est respecté. On ne sait pas combien de personnes sont restées dans les zones censées être évacuées.

Les autorités peinent à venir en aide aux îles dévastées par l'ouragan de catégorie 5 et ses vents de près de 300 kilomètres/heure. Les communications sont très difficiles dans la région et les détails émergent au compte-gouttes.

Des îles dévastées

Pratiquement tous les édifices de Barbuda ont été endommagés lorsque l'oeil de la tempête est passé presque directement au-dessus de l'île, tôt mercredi. Environ 60 pour cent de ses 1400 habitants ont perdu leur toit, a dit le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

M. Browne a prévenu que l'île mettrait des mois, voire des années à se relever. Il a par ailleurs annoncé qu'un bambin de deux ans avait été tué alors que sa famille tentait de fuir un bâtiment ravagé.

On déplore aussi un décès sur l'île voisine d'Anguilla, où les responsables font état de dégâts «graves et parfois critiques» à l'aéroport, aux hôpitaux, aux abris et aux écoles. Environ 90 pour cent des routes seraient devenues impraticables. Des maisons et des édifices commerciaux ont aussi été lourdement endommagés sur les îles Vierges britanniques. Les dégâts seraient moins importants à Montserrat, un autre territoire britannique.

D'importants dommages ont aussi été rapportés dans l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin. La France a envoyé en urgence des provisions d'eau et de nourriture. Elle a fait de même à Saint-Barthélemy, où Irma a arraché des toits et rompu le réseau d'électricité. Des photos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent que l'aéroport de Philipsburg a été lourdement endommagé et le petit village côtier de Marigot inondé.

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé à ses concitoyens de faire des dons à la Croix-Rouge en réponse à cette tempête aux «proportions épiques». Il a évoqué la «destruction répandue des infrastructures, des maisons et des commerces».

«Il n'y a pas d'électricité, pas d'essence, pas d'eau courante. Les maisons sont inondées, les voitures flottent dans les rues, les habitants sont dans le noir, dans des maisons ruinées, et ils sont coupés du reste du monde», a-t-il dit.

Des millions de personnes touchées

Selon les Nations unies, quelque 37 millions de personnes pourraient être touchées par Irma.

Le Centre national des ouragans a par ailleurs annoncé que deux autres ouragans s'étaient formés dans l'océan Atlantique. José ne représente pas un risque pour la terre ferme en ce moment, mais sa trajectoire pourrait changer. José provoque des vents allant jusqu'à 140 kilomètres/heure et prend de la puissance rapidement.

Une autre tempête tropicale, Katia, s'est rapidement transformée en ouragan dans le golfe du Mexique, près des côtes. Katia entraînait des vents de 130 kilomètres/heure et devrait se rapprocher de l'État mexicain de Veracruz, jeudi et vendredi.

Seuls quatre autres ouragans (Allen en 1980, Gilbert en 1988, Wilma en 2005 et une tempête qui a frappé les Keys de la Floride en 1935) ont généré des vents aussi puissants que ceux d'Irma. Ces tempêtes ont toutefois frappé dans la mer des Caraïbes et dans le golfe du Mexique, où l'eau est habituellement plus chaude que dans l'Atlantique.