Le monument de l'Holocauste inauguré

Parmi elles se trouvaient des descendants des plus de six millions de Juifs morts aux mains du régime nazi ainsi que des survivants de ce chapitre parmi les plus sombres de l'histoire.

Situé à l'angle des rues Wellington et Booth et voisin du Musée canadien de la guerre, l'imposant monument en forme d'étoile de David comprend un espace de rassemblement intérieur pour la tenue de cérémonie.

L'art et l'interprétation au monument servent à exprimer les épreuves et les souffrances vécues par les victimes de l'Holocauste tout en transmettant le message de la force et de la survie de l'humanité.

Le rabbin Daniel Friedman, président du Conseil d'édification du Monument national de l'Holocauste, a indiqué lors d'un discours que le monument se veut inspirant, mais que « le béton ne pourra jamais ramener nos proches assassinés ».