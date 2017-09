Buckingham en fête est mort

Agrandir

En 2015, les organisateurs de Buckingham en fête avaient revitalisé ce festival avec une nouvelle identité visuelle et de nouvelles dates. À cette époque, Mathieu Daoust, président sortant du festival, Hugo Parisien, directeur général du Carrefour culturel ESTacade, Marie-Eve Charron, responsable de la programmation au CCE, et Pierre Boileau, président du CCE, espéraient bien assurer la pérennité du « Festival de l'Est ».

Benoit Sabourin, Archives Le Droit